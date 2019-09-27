Saniye Türkan 74 yaşında

İğde Mahallesi’nden Fadime ve Veli Pamuk ailesinin kızı, Kalealtı Mahallesi’nden Abidin Türkan’ın eşi, merhum Murat, Bilal ve 15. Dönem Milletvekili Mehmet Pamuk’un kız kardeşi, Mehmet, Abdullah, Şirin, Sümeyye, Fatoş, Banu ve Yıldız kardeşlerin annesi Saniye Türkan vefat etmiştir. Cenazesi, 27 Eylül Cuma günü Kalealtı Mahallesi’nde defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Kalealtı Mahallesi kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon: 0544 432 3229 oğlu Abidin.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim