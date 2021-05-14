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Samittin Tuncer (Kistik Sami) 84 yaşında

Samittin Tuncer (Kistik Sami) 84 yaşında
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Samittin Tuncer( Kistik Sami) 84 yaşında 

Merhum Hüseyin ve Havva Tuncer ailesinin oğlu, Nurhayat Tuncer'in eşi, Esnaftan Uğur, inşaat müh. Bünyamin, Dr. Hasan Tuncer, Zeynep Kul ve Gülşah Yalçızner kardeşlerin babası, Şeker fabrikasından emekli Rahmi Kul ve Hastane personeli Hacı Durdu Yalçıner'in kayınbabası, Ali, İrfan ve Merhum Zafer Başaran'ın eniştesi, merhume Sabiha Yene, merhume Rahime Yeniçerioğlu, merhum Ahmet ve Duran Tuncer ve Sırrı Tuncer kardeşlerin kardeşi, inşaat müh. Fatih Mehmet Kul, Mehmet Kul, Kentpark personeli Hacı Ahmet Kul, esnaf ve finans uzmanı Samittin Tuncer ve 9 torun dedesi Kistik Sami Namıyla anılan Samittin Tuncer vefat etmiştir.

Cenazesi 15.05 2021 cumartesi günü Hocazade camiinde cenaze namazı kılınarak hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Taziyesi Yeşilyurt Mahallesi Sefa Gros arkası Çamlıca apartmanı kendi hanesinde okunacaktır. 

Taziye için telefonlar 

0545 464 60 85 oğlu Uğur 

0539 949 12 88 oğlu Hasan

0555 000 89 95 oğlu Bünyamin 

0532 731 46 60 torunu Samittin

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Anahtar Kelimeler:
Samittin Tuncer (Kistik Sami) 84 Yaşında
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