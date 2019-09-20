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Samittin Firikçi 57 yaşında

Samittin Firikçi 57 yaşında

Samittin Firikçi 57 yaşında
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Alembey Mahallesi’nden merhum Mustafa-Şerife Firikçi ailesinin oğlu, Hacı, Necati, Alatttin ve Nurşen kardeşlerin kardeşi, Mesut, Şahin, Bünyamin ve Mustafa Firikçi kardeşlerin babası, merhum Yusuf, Burhanettin, İbrahim ve Cuma Demir'in eniştesi, Çoşkun, Cuma ve Hacı Firikçinin amcaoğlu Samittin Firikçi 57 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 20 Eylül Cuma günü ikindi namazına müteakiben Alembey Mahallesi’nde namazı kılınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Cami taziye evinde okunacaktır.

 Taziye için telefon: 

0538 328 4044 kardeşi Hacı

0544 574 8840 oğlu Mesut.


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