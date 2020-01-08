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Samet Keven 70 yaşında,

Samet Keven 70 yaşında,

Samet Keven 70 yaşında,

Balıkçıl mahallesinden Memili Cuma'nın oğlu, Veli, merhum Hacı, Memili, Vahip, Bayram, İsmet ve Perihan Keven kardeşlerin kardeşi,  Yusuf Ayhan'ın damadı, merhum Ufuk, Metin, Mesut, Tuncay, ve Melek kardeşlerin babası, Samet Keven 07 Ocak 2020 günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Balıkçıl mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır. 
Taziye için tel.
0 541 842 55 60 oğlu Tuncay
0 542 277 87 27 oğlu Mesut 

 

 


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Hacı Durdu CEHİZ 6 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Ali Akarsu 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Saban tekdemir 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun ailesine sabir versin basiniz sag olsun

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Sait anteplioglu 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Yılmaz kalkan 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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derviş doğan 5 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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MEVLÜT ATEŞ 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanını cennet eylesin inşAllah

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oktay vural 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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