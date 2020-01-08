Balıkçıl mahallesinden Memili Cuma'nın oğlu, Veli, merhum Hacı, Memili, Vahip, Bayram, İsmet ve Perihan Keven kardeşlerin kardeşi, Yusuf Ayhan'ın damadı, merhum Ufuk, Metin, Mesut, Tuncay, ve Melek kardeşlerin babası, Samet Keven 07 Ocak 2020 günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Balıkçıl mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için tel.
0 541 842 55 60 oğlu Tuncay
0 542 277 87 27 oğlu Mesut
Samet Keven 70 yaşında,
Samet Keven 70 yaşında,
08 Ocak 2020 Çarşamba 15:00
Balıkçıl mahallesinden Memili Cuma'nın oğlu, Veli, merhum Hacı, Memili, Vahip, Bayram, İsmet ve Perihan Keven kardeşlerin kardeşi, Yusuf Ayhan'ın damadı, merhum Ufuk, Metin, Mesut, Tuncay, ve Melek kardeşlerin babası, Samet Keven 07 Ocak 2020 günü vefat etmiştir.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun ailesine sabir versin basiniz sag olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanını cennet eylesin inşAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya