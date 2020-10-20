Salman Yaşar 75 yaşında

Aslen Malatya'nın Kozluca mahallesinden olup, Mine Yaşar'ın eşi, Murat ve Süleyman'ın kardeşleri, Cennet, Eylül, Nurdan, Hüseyin ve Kenan'ın babaları , Mevlüt ve Beytullah'ın kayınbabası ilçe milli eğitimde şef Ali Şahin ile Elbistan İlçe Milli Eğitim Eski Müdürü Hanifi Şahin'in enişteleri Şeker fabrikasından emekli Salman Yaşar vefat etmiştir. Cenazesi bugün(Salı) öğle namazına müteakiben Gariplik Camiinde kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Battalgazi Mahallesi Sütçü İmam Sokak'ta okunacaktır.

Taziye telefonu:

Oğlu Kenan Yaşar:0505 7591977

Oğlu Hüseyin Yaşar:0505 759 1455

Damadı Mevlüt Yaşar:0542 7870359