Salih Kuş 52 yaşında

Balıkçıl Köyünden Yusuf Ağalardan merhum Durdu ve Döne Kuş ailesinin oğlu, Hüseyin, Mehmet ve Hasan Kuş’un kardeşleri, Hacı, Gazozcu Hasan, Mustafa, Mehmet, Mine ve Ayşe kardeşlerin yeğeni, merhum Ali Gürbüz ve Şekerden emekli Hacı Bozkurt’un bacanağı, çarşı esnaflarından Halis Kuş’un amcaoğlu ve eniştesi, Izgın Köyünden merhum Bayram Dere’nin yeğeni, Ali, Erol, Lütfü, Cuma ve Alpaslan Dere kardeşlerin Halaoğlu, Ahmet ve Kübra kardeşlerin babası, Kadriye Kuş’un eşi, AEL’de görevli ustabaşı Salih Kuş, 19 Mart 2017 Pazar günü vefat etmiştir.

Cenazesi öğle namazına müteakip Ulu Caminden alınarak Hocazade mezarlığına defnolunacaktır.

Kur’an’ı Kızılcaoba Mah. Osmanlı Cad. Anadolu Lisesi altı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 546 419 10 15 abisi Hüseyin,

0 535 544 21 29 abisi Hasan,

0 530 170 31 54 oğlu Ahmet.