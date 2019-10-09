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Salih Bildirici 86 yaşında

Salih Bildirici 86 yaşında

Salih Bildirici 86 yaşında
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Kızılcaoba mahallesinden Dellallar  kabilesinden merhum Mehmet  ve merhume Döndü Bildirici’nin oğlu ; Yunus , Hidayet, Ayşe, Elif, Nadir, Abdurrahman Bildirici kardeşlerin kardeşi, Merhum Süleyman, Burhan, Faruk, Rıdvan, Rabia, Ayşe, Emine, Fadime, Abdurrahman kardeşlerin babası Salih Bildirici vefat etmiştir. Bugün ikindi namazına müteakip Ulu camiden alınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Yakupoğlu Ekmek Fabrikası Obakent yanı kendi hanesinde okunmaktadır. 

Taziye telefonu:

0545 658 06 15 oğlu Abdurrahman

0539 253 26 10 oğlu Burhan

0537 632 87 42 oğlu Faruk


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