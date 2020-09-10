Saime Kızılkaya 80 yaşında

Güneşli mahallesinden merhum Asım Kızılkaya'nın eşi, Mehmet Seyit ve Emiş Gücükoğlu ailesinin kızı, Dr. Necdet, Dr.Nedim ve Kubilay Kızılkaya kardeşlerin annesi, Cemil, Yusuf,merhum Ahmet Gücükoğlu ve Sariye Taş kardeşlerin ablası, Saime Kızılkaya 10 Eylül 2020 Perşembe günü vefat etmiştir.
Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziyesi Yeşilyurt mahallesi Doktorlar sitesi kendi hanesinde yapılacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 505 779 41 90 oğlu Nedim,
0 505 502 17 17 Necdet
0 533 743 01 70 oğlu Kubilay
0 543 329 61 41 kardeşi Yusuf Gücükoğlu
0 542 365 83 79 kardeşi Cemil Gücükoğlu
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH