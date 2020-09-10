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Saime Kızılkaya 80 yaşında

Saime Kızılkaya 80 yaşında
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Güneşli mahallesinden merhum Asım Kızılkaya'nın eşi, Mehmet Seyit ve Emiş Gücükoğlu ailesinin kızı, Dr. Necdet, Dr.Nedim ve Kubilay Kızılkaya kardeşlerin annesi, Cemil, Yusuf,merhum Ahmet Gücükoğlu ve Sariye Taş kardeşlerin ablası, Saime Kızılkaya 10 Eylül 2020 Perşembe günü vefat etmiştir.

Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Taziyesi Yeşilyurt mahallesi Doktorlar sitesi kendi hanesinde yapılacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 505 779 41 90  oğlu Nedim,

0 505 502 17 17 Necdet 

0 533 743 01 70 oğlu Kubilay

0 543 329 61 41 kardeşi Yusuf Gücükoğlu 

0 542 365 83 79  kardeşi Cemil Gücükoğlu

 


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GÜRSEL CERİT 3 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH

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ADEM KANCI 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Murtaza AKKUŞ 3 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN

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Murtaza AKKUŞ 3 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN

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Faruk Erbaş 3 saat önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Biz kendisinden memnunduk. Rabbim de Saime teyzemizden razı olarak cenneti ile ödüllendirsin.

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Mehmet pamir (izmir) 3 saat önce

Merhumeye Allah'tan rahmet sevenlerine baş sağlığı dilerim Rabbim rahmet etsin mekanı cennet olsun

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DERVİŞ DOĞAN 3 saat önce

ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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CEZMİ ÖZKARA-İST. 3 saat önce

Merhumeye Allah'tan rahmet;evlatlarına,kardeşlerine,yakınlarına,tüm KIZILKAYA ve GÜCÜKOĞLU ailesine başsağlığı diliyorum.

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