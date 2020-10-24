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Şahin Eren 87 yaşında

Şahin Eren 87 yaşında
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Darende Yenice Mahallesinden olup Elbistan da ikamet eden Mustafa ve Hanım Eren ailesinin oğlu, Bekir, Hacı, Mustafa, Osman, Zübeyde, Ayşe, merhum Fadime, merhum Mehmet ve merhum Hatice Eren kardeşlerin babası, Kamil Eren, merhum Ayşe Eren, Sağırnaz kardeşlerin ağabeyi, Mehmet Kalkan’ın kayınbiraderi, Şıhlı Eren ve Taner Akkuş’un kayınbabası, Şemi, Mehmet ve Bekir Eren’in ile Muharrem ve Feyyaz Kalkan’ın dayısı Şahin Eren vefat etmiştir. 
25 Ekim 2020 Pazar günü öğle namazına müteakip Kümbet mahallesi yenice camiinde cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. 
Taziyesi Yenice Camii yanında kendi hanesinde okunacaktır. 
Taziye için telefonlar 
0542 387 69 69 oğlu Bekir 
0541 544 46 44 oğlu Hacı 
0542 260 02 99 oğlu Mustafa 
0542 721 07 34 oğlu Osman 
0553 911 86 93 kızı Zübeyde 
0544 846 06 56 kızı Ayşe

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