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Şahhüseyin Yüksek 92 yaşında

Şahhüseyin Yüksek 92 yaşında
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Akbayır Mahallesi’nden merhum Ökkeş ve merhume Feride Yüksek ailesinin oğlu, merhume Hatice Yüksek’in eşi, Fethiye Yüksek, Eskişehir Cezaevi 1.Müdürü Fikret Yüksek, Elbistan Devlet Hastanesi personeli Barış Yüksek kardeşlerin babası, Büyükşehir Belediyesi personeli Deniz Küsmüş, İzmir Adliyesi İcra Müdürü Derya Küsmüş ile Zeynep Nida, Hatice ve Enes kardeşlerin dedesi Mahide, Hacı İbrahim, Ali, Nermiye, Mehmet, Kenan ve Maşide kardeşlerin ağabeyi Şahhüseyin Yüksek vefat etmiştir. Cenazesi, 5 Temmuz Pazartesi günü ikindi namazı sonrasında Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

0544 450 0990 kızı Fethiye

0505 810 2135 oğlu Fikret

0537 707 0618 oğlu Barış

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Anahtar Kelimeler:
Şahhüseyin Yüksek 92 Yaşında
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Bilal sönmez 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesinin başı sağolsun.

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DERVİŞ DOĞAN 5 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Saban Albay 5 saat önce

ALLAH rahmet eylesin ruhu sad mekani cennet olsun insaAllah rabbim rahmetiyle muamele eylesin insaAllah tum ailesine sabri cemil ihsan eylesin insaAllah

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Ali Akarsu Istanbul 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Niyazi CERİTLİ 5 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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M gülbay çanakkale 5 saat önce

Merhuma ALLAH rahmet etsin mekânı cennet olsun rabbim merhameti ile yargılasın ve taksiratını affetsin

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Sabit Yinanç 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun

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Mustafa 3 saat önce

Allah Rahmet eylesin

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