Şahhüseyin Yüksek 92 yaşında

Akbayır Mahallesi’nden merhum Ökkeş ve merhume Feride Yüksek ailesinin oğlu, merhume Hatice Yüksek’in eşi, Fethiye Yüksek, Eskişehir Cezaevi 1.Müdürü Fikret Yüksek, Elbistan Devlet Hastanesi personeli Barış Yüksek kardeşlerin babası, Büyükşehir Belediyesi personeli Deniz Küsmüş, İzmir Adliyesi İcra Müdürü Derya Küsmüş ile Zeynep Nida, Hatice ve Enes kardeşlerin dedesi Mahide, Hacı İbrahim, Ali, Nermiye, Mehmet, Kenan ve Maşide kardeşlerin ağabeyi Şahhüseyin Yüksek vefat etmiştir. Cenazesi, 5 Temmuz Pazartesi günü ikindi namazı sonrasında Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:
0544 450 0990 kızı Fethiye
0505 810 2135 oğlu Fikret
0537 707 0618 oğlu Barış
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesinin başı sağolsun.