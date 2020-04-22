Merhum Ömer ve Güllü Yinanç ailesinin oğlu, Seyfi ve Zeliha Doğan ailesinin damadı, Sadettin ve Fatih Yinanç’ın kardeşleri, EÜAŞ personeli Şafi Yinanç vefat etmiştir.
Cenazesi 22 Nisan Çarşamba günü ikindi namazına müteakiben Gariplik Camii’nden kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.
Şafi Yinanç 50 yaşında
22 Nisan 2020 Çarşamba 13:01
Merhum Ömer ve Güllü Yinanç ailesinin oğlu, Seyfi ve Zeliha Doğan ailesinin damadı, Sadettin ve Fatih Yinanç’ın kardeşleri, EÜAŞ personeli Şafi Yinanç vefat etmiştir.
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