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Safi Yinanç 49 yaşında

Safi Yinanç 49 yaşında
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Güneşli mahallesinden, Ömer ve Güllü Yinanç ailesinin oğlu, Seyfi ve Zeliha Doğan ailesinin damadı, Saadettin, Fatih ve Ayfer Yinnaç kardeşlerin kardeşi, Kevser, Beyza ve Muhammet Kerem Yinanç kardeşlerin babası, EUAŞ Personeli Safi Yinanç 22 Nisan Çarşamba günü iki ay önce yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek vefat etmiştir. Taziye için telefonlar;0 544 742 40 07 Abisi Sadettin Yinaç0 543 918 71 40 Kardeşi Fatih Yinaç

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