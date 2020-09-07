Afşin Hurman köyünden merhum Güvel Mehmet ve Hatice Hurmanlı’ nın kızı; Garip Yıldız’ın eşi, Mehmet, Muhittin Hurman’lı ve Neriman Demir’in kardeşi, Hacı, Halil , Erdal Yıldız ve Derya Kurt ve Hülya Gökdoğan’ın anneleri Seçkin Kurt, Mehmet Yıldız’ın babaanneleri Şadiye Yıldız vefat etmiştir. Cenazesi bugün öğlen namazına müteakiben Elbistan Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Şadiye Yıldız 70 yaşında
07 Eylül 2020 Pazartesi 13:20
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlığı dilerim
ALLAH RAHMET EYLESİN KABRİ NUR MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH ALLLAHIM YAKINLARINA SABIR VERSİN
Allah rahmet eylesin inşAllah.
Ailesinin başı sağ olsun.
Kocaeli...
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah