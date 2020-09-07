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Şadiye Yıldız 70 yaşında

Şadiye Yıldız 70 yaşında
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Afşin Hurman köyünden merhum Güvel Mehmet ve Hatice Hurmanlı’ nın kızı; Garip Yıldız’ın eşi, Mehmet, Muhittin Hurman’lı ve Neriman Demir’in kardeşi, Hacı, Halil , Erdal Yıldız ve Derya  Kurt ve Hülya Gökdoğan’ın anneleri Seçkin Kurt, Mehmet Yıldız’ın babaanneleri Şadiye Yıldız vefat etmiştir. Cenazesi bugün öğlen namazına müteakiben Elbistan Gariplik mezarlığına defnedilecektir.


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Şadiye Yıldız 70 Yaşında
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Yılmaz kalkan 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Sait anteplioglu 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Etem Kul 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlığı dilerim

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Gözde Marketler 6 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN KABRİ NUR MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH ALLLAHIM YAKINLARINA SABIR VERSİN

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R.Hayvalı 6 saat önce

Allah rahmet eylesin inşAllah.
Ailesinin başı sağ olsun.
Kocaeli...

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Ali Akarsu Istanbul 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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ADEM KANCI 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Fehmi Arslan 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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