Söğütlü mahallesinden Osman Yıldırım ve Iraz Yıldırım ailesinin oğlu, Cevahir Yıldırım'ın eşi, Şair Hacı Hasan UĞUR'un damadı, Döne, Döndü, Fatma, Emo Ve Cennet Yıldırım kardeşlerin kardeşi, Osman Yıldırım, Bilgehan Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Serhat Yıldırım, Emrah Yıldırım, Neşe Demir, Funda Yıldırım ve Ayşe Uğur kardeşlerin babası, SADIK YILDIRIM vefat etmiştir. Cenazesi 3 Nisa'n 2020 Cuma günü öğle ezanından sonra 12.30 da Söğütlü Yeni Camii' nde cenaze namazı kılınarak defnedilecektir. İRTIBAT OSMAN YILDIRIM : 05436065474 SERHAT YILDIRIM: 05414544333 FERHAT YILDIRIM:05325612443 EMRAH YILDIRIM: 05432693988
Sadık Yıldırım 77 yaşında
02 Nisan 2020 Perşembe 22:26
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