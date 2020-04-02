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Sadık Yıldırım 77 yaşında

Sadık Yıldırım 77 yaşında
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Söğütlü mahallesinden Osman Yıldırım ve Iraz Yıldırım ailesinin oğlu, Cevahir Yıldırım'ın eşi, Şair Hacı  Hasan UĞUR'un damadı, Döne, Döndü,  Fatma, Emo Ve Cennet Yıldırım kardeşlerin kardeşi, Osman Yıldırım, Bilgehan Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Serhat Yıldırım, Emrah Yıldırım, Neşe Demir, Funda Yıldırım ve Ayşe Uğur kardeşlerin babası, SADIK YILDIRIM vefat etmiştir.                        Cenazesi 3 Nisa'n 2020 Cuma günü  öğle  ezanından sonra 12.30 da Söğütlü  Yeni Camii' nde cenaze namazı  kılınarak defnedilecektir.                  İRTIBAT               OSMAN YILDIRIM : 05436065474                   SERHAT YILDIRIM:                      05414544333                        FERHAT YILDIRIM:05325612443                 EMRAH YILDIRIM: 05432693988

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