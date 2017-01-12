Sadakat Ödemiş Berik 70 yaşında

Ağlıca mahallesinden İsmail Berik’in eşi, Rıza Ödemiş’in kızı, Kayseri’de ikamet eden İlhami, Seher, Fadime, Özcan ve Döndü Berik kardeşlerin annesi, sanayi esnafından Abdurrahman, Atillâı, Murat ve Mehmet Savar kardeşlerin teyzesi, Feyyat Saika, Orhan Ayıcı, Ali Gözükara ve Durdu Bülbül bacanakların kayınvalidesi, 14 torun ninesi Sadakat Ödemiş Berik, 13 Ocak 2017 günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Ağlıca mahallesi kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon :
0 535 779 05 36; oğlu İlhami.