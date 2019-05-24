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Sabriye Yeter Pektaş, 105 yaşında

Sabriye Yeter Pektaş, 105 yaşında

Sabriye Yeter Pektaş, 105 yaşında

Aslen Malatya’nın Akçadağ Harunuşağı Mahallesi’nden olup Elbistan’da Türk Bağları’nda ikamet eden Bektaş Pektaş’ın eşi, Haydar ve Hacı Pektaş ile Gülizar Pektaş, Gazi Karakaş, Hanım Peköz, Senem Yeter, Hatice Beypınar, Hüsne Pektaş, Zöhre Pektaş kardeşlerin anneleri, Sabriye Yeter pektaş 105 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü Elbistan Cemevinden alınarak Elbistan’da Türk Bağları mevkiinde defnedilecektir. Taziyesi Türk Bağları’ndaki hanelerinde olacaktır.

 Taziye için telefon: 

0544 344 3603 yeğeni Yusuf Yeter  

 

 

 

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