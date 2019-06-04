Sabriye Potur 83 yaşında

Güneşli mahallesinden merhum Turabi Geyikli'nin kızı, merhum İhsan Potur'un eşi, Mustafa Potur, Yaşar Karcı, EÜAŞ personeli, Emel Gözüaçık, Tülay Kurt, Gülay Fındık ve Nevin Yalçın kardeşlerin annesi, merhum Mehmet Geyikli, Hanifi, Nezihâ, Naci, Ali ve Mustafa kardeşlerin kizkardeşi, Nuri Karcı, Lütfü Gözüaçık, Osmanlı Kurt, Duran Fındık ve Erol Yalçın'ın kayınvalidesi, 15 torun ninesi Sabriye Potur 4 Haziran 2019 salı günü vefat etmiştir.
Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kuran-ı Kerimi Kızılcaoba mahallesiKışla caddesi Anadolu Lisesi yanı A.101 Market arkası kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar
0 536 697 76 85 oğlu Mustafa Potur
0 539 748 82 17 kardeşi Ali Geyikli
0 530 723 31 38 kardeşi Naci ""