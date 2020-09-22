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Sabiha Yener 86 yaşında

Sabiha Yener 86 yaşında
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Aksu Televizyonu Onursal Başkanı Abdullah Yener, Mehmet Ali Yener, Aksu TV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adnan Yener, Mevlüt Yener, Kahramanmaraş Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ahmet Yener ve Fadime Özpolat'ın anneleri, Sefa Özpolat'ın kayınvalidesi Sabiha Yener vefat etmiştir.

Cenazesi 22 Eylül 2020 Salı günü ikindi namazına müteakip Elbistan Ulu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Gariplik Mezarlığı'na defnedilecektir.

Taziye telefonu:
oğlu Dr. Adnan Yener 0 532 456 98 60 


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Sabiha Yener 86 Yaşında
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Duran sungur 12 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Mesut Köpribaşı 11 saat önce

Srbiha Yener Hanıma Allah'tan Rahmet; Evlatlarına, Yakınlarına Başsaglığı Dilerim. Makamı Cennet Olsun İnşAllah. Amin...

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Cuma Eser 11 saat önce

merhumeye Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim

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ŞABAN ALBAY 11 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN RUHU ŞAD MEKANI CENNET OLSUN İNŞAALLAH

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Mehmet pamir (izmir) 11 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun rabbim sevenlerine sabir versin inşAllah

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Sabit Yinanç 11 saat önce

Merhumeye Allah tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim mekânı cennet olsun

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ahmet kara 11 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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DERVİŞ DOĞAN 11 saat önce

ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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