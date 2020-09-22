Sabiha Yener 86 yaşında

Aksu Televizyonu Onursal Başkanı Abdullah Yener, Mehmet Ali Yener, Aksu TV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adnan Yener, Mevlüt Yener, Kahramanmaraş Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ahmet Yener ve Fadime Özpolat'ın anneleri, Sefa Özpolat'ın kayınvalidesi Sabiha Yener vefat etmiştir.
Cenazesi 22 Eylül 2020 Salı günü ikindi namazına müteakip Elbistan Ulu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Gariplik Mezarlığı'na defnedilecektir.
Taziye telefonu:
oğlu Dr. Adnan Yener 0 532 456 98 60
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah