Türkan Kozbek ve Nilgün Kuzdan'ın annesi, mali müşavir Çetin Kuzdan'ın kayınvalidesi, merhum Yaşar Kösebalaban, Refika Gül ve Ayşe Kösebalaban’ın kardeşi Sebiha (Kösebalaban) Yıldırım vefat etmiştir. Cenazesi 15 Ekim 2019 Salı günü öğle namazının ardından Afşin Ulu Cami’inden kaldırılacaktır. Kur’an-ı Kerim’i, Afşinbey Mahallesi, Yalçın Sokak Çetin Kuzdan'ın hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0505 233 1167 Çetin Kuzdan
0532 637 7474 Selçuk Kösebalaban
Sabiha (Kösebalaban) Yıldırım
Sabiha (Kösebalaban) Yıldırım
15 Ekim 2019 Salı 09:09
Türkan Kozbek ve Nilgün Kuzdan'ın annesi, mali müşavir Çetin Kuzdan'ın kayınvalidesi, merhum Yaşar Kösebalaban, Refika Gül ve Ayşe Kösebalaban’ın kardeşi Sebiha (Kösebalaban) Yıldırım vefat etmiştir. Cenazesi 15 Ekim 2019 Salı günü öğle namazının ardından Afşin Ulu Cami’inden kaldırılacaktır. Kur’an-ı Kerim’i, Afşinbey Mahallesi, Yalçın Sokak Çetin Kuzdan'ın hanesinde okunacaktır.
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.