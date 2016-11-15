Şabey Demirci 83 yaşında

Bakış Mahallesinden (Malap) Garip Demirci’nin eşi, Hüso-Sultan Demirci ailesinin kızı, yurt dışında çalışan Hasan, Fatma, Mehmet, Erdal, Ayşe, Şehriban ve Fatma Demirci kardeşlerin annesi, Ali Şan, Hüseyin Demir ve İbrahim Polat bacanakların kayınvalidesi, Şabey Demirci, 15 Kasım 2016 tarihinde vefat etmiştir.
Taziye için telefonlar: 0 535 402 44 16 kızı Fatma, 0 534 937 38 79 torunu Gürbüz Şan.
MERHUME ŞABEY DEMİRCİ TEYZEYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.