Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şabey Demirci 83 yaşında

Bakış Mahallesinden (Malap) Garip Demirci’nin eşi,

Bu haber kez okundu.

Şabey Demirci 83 yaşında

            Bakış Mahallesinden (Malap) Garip Demirci’nin eşi, Hüso-Sultan Demirci ailesinin kızı, yurt dışında çalışan Hasan, Fatma, Mehmet, Erdal, Ayşe, Şehriban ve Fatma Demirci kardeşlerin annesi, Ali Şan, Hüseyin Demir ve İbrahim Polat bacanakların kayınvalidesi, Şabey Demirci, 15 Kasım 2016 tarihinde vefat etmiştir.

            Taziye için telefonlar: 0 535 402 44 16 kızı Fatma, 0 534 937 38 79 torunu Gürbüz Şan.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 1 ay önce

MERHUME ŞABEY DEMİRCİ TEYZEYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hacı Durdu CEHİZ 1 ay önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner27

banner29