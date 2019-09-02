Geçit mahallesinden merhum Hamza ve Menevşe Yılmaz ailesinin oğlu, merhum Ayşe Akdağ, Cuma Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Hacı İsmail Yılmaz, Zöhre Çiçek, Hasan Yılmaz, Süleyman Yılmaz, Nezahat Dal, Leyla Yüce kardeşlerin kardeşi Şaban Yılmaz 1985 yılından beridir ikamet ettiği İngiltere’de vefat etmiştir. Cenazesi İngiltere’de defnolacaktır.
Şaban Yılmaz 68 yaşında
Şaban Yılmaz 68 yaşında
02 Eylül 2019 Pazartesi 12:29
Geçit mahallesinden merhum Hamza ve Menevşe Yılmaz ailesinin oğlu, merhum Ayşe Akdağ, Cuma Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Hacı İsmail Yılmaz, Zöhre Çiçek, Hasan Yılmaz, Süleyman Yılmaz, Nezahat Dal, Leyla Yüce kardeşlerin kardeşi Şaban Yılmaz 1985 yılından beridir ikamet ettiği İngiltere’de vefat etmiştir. Cenazesi İngiltere’de defnolacaktır.
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Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun