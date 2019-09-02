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Şaban Yılmaz 68 yaşında

Şaban Yılmaz 68 yaşında

Şaban Yılmaz 68 yaşında
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Geçit mahallesinden merhum Hamza ve Menevşe Yılmaz ailesinin oğlu, merhum Ayşe Akdağ, Cuma Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Hacı İsmail Yılmaz, Zöhre Çiçek, Hasan Yılmaz, Süleyman Yılmaz, Nezahat Dal, Leyla Yüce kardeşlerin kardeşi Şaban Yılmaz 1985 yılından beridir ikamet ettiği İngiltere’de vefat etmiştir. Cenazesi İngiltere’de defnolacaktır.

 


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Hamdi olgun 1 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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