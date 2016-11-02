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Şaban Dağ 65 yaşında

Söğütlü Mahallesinden Dağıstanlı Mulla ve Hatice ailesinin oğlu,

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Şaban Dağ 65 yaşında

Söğütlü Mahallesinden Dağıstanlı Mulla ve Hatice ailesinin oğlu, Ramazan, Erdal, Hatice, Fadime ve Nesrin Dağ kardeşlerin babası, İsrafil, Hamit, Fadime, Serpil, Döne, Emel’in kardeşi, Şaban Dağ, 65 yaşında vefat etmiştir.
            Taziye için telefon: 0 533 372 34 73 kardeşi Hamit Dağ.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUM ŞABAN DAĞ EFEDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM AKRABA VE HISIMLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN

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mevlüt akın 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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Hasan Kalkandelen 2 ay önce

Allah rahmet eylesin Mékani cennet olsun aylesine Allah sabirlar versin

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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Mehmet KALKANDELEN 2 ay önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sevenlerinin ve tüm yakınlarının başı sağolsun.

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Durmuş DOĞAN / K.MARAŞ 2 ay önce

Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve Kardeşi Hamit'de ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.

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