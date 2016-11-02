Söğütlü Mahallesinden Dağıstanlı Mulla ve Hatice ailesinin oğlu, Ramazan, Erdal, Hatice, Fadime ve Nesrin Dağ kardeşlerin babası, İsrafil, Hamit, Fadime, Serpil, Döne, Emel’in kardeşi, Şaban Dağ, 65 yaşında vefat etmiştir.
Taziye için telefon: 0 533 372 34 73 kardeşi Hamit Dağ.
Şaban Dağ 65 yaşında
Söğütlü Mahallesinden Dağıstanlı Mulla ve Hatice ailesinin oğlu,
02 Kasım 2016 Çarşamba 11:51
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Söğütlü Mahallesinden Dağıstanlı Mulla ve Hatice ailesinin oğlu, Ramazan, Erdal, Hatice, Fadime ve Nesrin Dağ kardeşlerin babası, İsrafil, Hamit, Fadime, Serpil, Döne, Emel’in kardeşi, Şaban Dağ, 65 yaşında vefat etmiştir.
MERHUM ŞABAN DAĞ EFEDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM AKRABA VE HISIMLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN