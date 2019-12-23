banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şaban Çolak

Şaban Çolak

Şaban Çolak

Izgın Mahallesinden Osman Bâ’ler kabilesinden merhum İbrahim Kahya’nın oğlu, İsmail Çolak’ın ağabeyi, eski muhtar Kemal Tanrıverdi’nin eniştesi, eski Muhtar Cuma Çolak’ın babası Şaban Çolak vefat etmiştir.
Cenazesi 23 Aralık Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Izgın Mahallesinde defnedilecektir.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
AKİF SELÇUK (İstanbul) 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sabırlar diliyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hacı Durdu CEHİZ 4 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sait Anteplioğlu 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Murtaza AKKUŞ 3 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MANİSA

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
SEMİH SEZER İSTANBUL 3 saat önce

ŞABAN EMMİME ALLAHTAN RAHMET ,SEVENLERİNE BAŞ AĞLIĞI DİLERİM.

Cevapla
Beğenmedim! (0)