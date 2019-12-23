Izgın Mahallesinden Osman Bâ’ler kabilesinden merhum İbrahim Kahya’nın oğlu, İsmail Çolak’ın ağabeyi, eski muhtar Kemal Tanrıverdi’nin eniştesi, eski Muhtar Cuma Çolak’ın babası Şaban Çolak vefat etmiştir.
Cenazesi 23 Aralık Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Izgın Mahallesinde defnedilecektir.
Şaban Çolak
Şaban Çolak
23 Aralık 2019 Pazartesi 13:39
Izgın Mahallesinden Osman Bâ’ler kabilesinden merhum İbrahim Kahya’nın oğlu, İsmail Çolak’ın ağabeyi, eski muhtar Kemal Tanrıverdi’nin eniştesi, eski Muhtar Cuma Çolak’ın babası Şaban Çolak vefat etmiştir.
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
ALLAH RAHMET EYLESİN MANİSA
ŞABAN EMMİME ALLAHTAN RAHMET ,SEVENLERİNE BAŞ AĞLIĞI DİLERİM.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sabırlar diliyorum