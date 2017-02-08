Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Saatçı Nazmi Gök 93 yaşında

Güneşli mahallesinden İsmail ve Zöhre GÖK ailesinin oğlu,

Bu haber kez okundu.

Saatçı Nazmi Gök 93 yaşında

Güneşli mahallesinden İsmail ve Zöhre GÖK ailesinin oğlu, Çiçek Mahallesinden Mevlüt Duyar’ın damadı, merhume Güllü Gök’ün eşi, Sağlık Müdürlüğünden emekli Yalçın Gök ve eski Zabıt Kâtibi merhum Mehmet Gök’ün âbisi, İzmir-Çiğli Araştırma Hastanesinde Kadın-Doğum Uzmanı Abdulkadir Gök’ün babası, bir torun dedesi, bazı manevi halleri görülmesiyle de bir çok dostlarının gönlünde iz bırakan, Alim Zatı Muhterem Saatçı Nazmi namı ile anılan Nazmi Gök, uzun süredir ikamet etmekte olduğu İzmir’de, 08/02/2017 günü vefat etmiş, cenazesi İzmir Urla camiinde kılınarak Urla mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i İzmir’de kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefon:

0 532 283 66 08 oğlu Dr. Abdulkadir Gök.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner57

banner1

banner27

banner25

banner55