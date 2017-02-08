Saatçı Nazmi Gök 93 yaşında

Güneşli mahallesinden İsmail ve Zöhre GÖK ailesinin oğlu, Çiçek Mahallesinden Mevlüt Duyar’ın damadı, merhume Güllü Gök’ün eşi, Sağlık Müdürlüğünden emekli Yalçın Gök ve eski Zabıt Kâtibi merhum Mehmet Gök’ün âbisi, İzmir-Çiğli Araştırma Hastanesinde Kadın-Doğum Uzmanı Abdulkadir Gök’ün babası, bir torun dedesi, bazı manevi halleri görülmesiyle de bir çok dostlarının gönlünde iz bırakan, Alim Zatı Muhterem Saatçı Nazmi namı ile anılan Nazmi Gök, uzun süredir ikamet etmekte olduğu İzmir’de, 08/02/2017 günü vefat etmiş, cenazesi İzmir Urla camiinde kılınarak Urla mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i İzmir’de kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefon:

0 532 283 66 08 oğlu Dr. Abdulkadir Gök.