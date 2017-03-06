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Saadettin Taftaf 79 yaşında

Köprübaşı Mahallesinden Mevlüt-Hatice Taftaf ailesinin oğlu,

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Saadettin Taftaf 79 yaşında

Köprübaşı Mahallesinden Mevlüt-Hatice Taftaf ailesinin oğlu, Seniha Taftaf’ın eşi, merhum Atıf, Arif ve Osman Taftaf kardeşlerin kardeşi, Adil, Adnan, İsa, Necdet, Bahadır ve Mehmet Taftaf kardeşlerin amcası Vakıflar Bankası Veznedarlığından emekli Sadi Taftaf, uzun süredir ikamet etmekte olduğu Mersin’de 06 Mart 2017 günü vefat etmiştir. Aynı gün Mersinde öğle namazını müteakip cenazesi kılınarak toprağa verilmiştir. 

Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar;

Yeğeni Adnan Taftaf; 0 532 596 08 07,

Yeğeni İsa Taftaf; 0 532 617 49 85,

Yeğeni Bahadır Taftaf; 0 532 283 93 71.

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