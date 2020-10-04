Rüveyda Ersoy 57 yaşında

Ceyhan mahallesinden merhum Aslan ve Nejmiye Ersoy ailesinin kızı, çarşı esnaflarından Emrah ve Aliye Ersoy kardeşlerin annesi, Adil Ersoy'un kız kardeşi, çarşı esnaflarından şekerci Mehmet ve Şaban Ersoy'un ablaları, Rüveyda Ersoy 04 Ekim 2020 Pazar günü vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazına müteakip Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilmistir.
Taziyesi Anadolu Lisesi karşısında kendi hanesindedir.
Taziye için telefonlar
Oğlu: Emrah Ersoy
0542 599 99 89
Kardeşi: Mehmet Ersoy : 0 542 810 39 09