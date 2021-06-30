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Rüstem Yurt 88 yaşında,

Rüstem Yurt 88 yaşında,
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Rüstem Kurt 88 yaşında,

Güneşli mahallesinden Nalbant Durmuş Ali ve Fadime Yurt ailesinin oğlu, Beyazıt Özpolat'ın damadı, Hatice Dokuyucu, Nuriye Karataş, Kadriye Gökcecik ve Kamile Karataş kardeşlerin kardeşi, Yaşar Yurt, Ali Yurt, Hatun Çetin, Şükriye Yevgi, Habibe İyli ve Gönül Nacar kardeşlerin babası, Ali Çetin, Yaşar Yevgi, Tuğran İyli ve Nihat Nacar bacanakların kayınbabası, eski Culfa'cı Rüstem Yurt vefat etmiştir.

Cenazesi 30 Haziran 2021 Çarşamba günü öğle namazından sonra Ulu camiinde namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Taziyesi Güneşli Mahallesi Yüzbaşılar Mobilya arkası kendi hanesindedir.

Taziye için telefonlar

0 532 311 15 37 oğlu YaşarYurt

0 506 599 45 38 oğlu Ali Yurt

0 505 267 93 43 damadı Ali Çetin

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Anahtar Kelimeler:
Rüstem Kurt 88 Yaşında
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