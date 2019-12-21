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Rüstem Köleli 88 Yaşında

Rüstem Köleli 88 Yaşında

Rüstem Köleli 88 Yaşında


Lütfiye ve Şükrü Köleli’nin oğlu, merhume Sümbül Köleli’nin eşi Nedim, Halit ve Nergiz kardeşlerin babası Necdet, Şevket, Zeynep ve Gönül kardeşlerin ağabeyi Rüstem Köleli vefat etmiştir.

Cenazesi 22 Aralık 2019 Pazar günü öğle namazına müteakip Ulu Camii’nden kaldırılarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mahallesi Site Caddesi İnci Apartmanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 506 829 20 44 oğlu Nedim Köleli,

0 505 751 91 65 oğlu Halit Köleli,

0 553 593 82 45 kızı Nergiz Köleli,

0 533 728 01 34 torunu Gürcan Köleli.


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Yusuf vucut 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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SEMİH SEZER. İSTANBUL 5 saat önce

MERHUMA ALLAHTAN RAHMET,YAKINLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Mustafa TURAN 5 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH.

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Adem kanci 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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derviş dogan 5 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUUN

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Münip. ÖAtay 4 saat önce

Allah rahmet etsin ailesine sabır versin

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Sait Anteplioğlu 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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BAHATTİN ERTEN 4 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLUR İNŞALLAH AMİN.

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