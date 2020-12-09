Ruşen Taphasan 76 yaşında

Güneşli mahallesinden Durdu Ahmet ve Şehriban Taphasan ailesinin oğlu, Elif Taphasan'ın eşi, merhum Mehmet Göksu'nun damadı, Murat, Bahadır ve Ufuk Taphasan kardeşlerin babası, Salman, Şeref, İsmet, Ahmet, Mustafa ve Cevdet Göksu'nun eniştesi, merhum Mevlüt Ahmet, Merhum Hacı, Muhlise, merhume Yüksel ve Habibe kardeşlerin kardeşi Ruşen Taphasan vefat etmiştir.
Cenazesi 10 Aralık 2020 Perşembe günü ikindi namazına müteakip ulu camiinde cenaze namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefon
0505 542 55 24 oğlu Bahadır Taphasan