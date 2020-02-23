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Rukiye Şahin 75 yaşında

Rukiye Şahin 75 yaşında
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 Yapraklı mahallesinden mehrem Nezir Mehrumi'ye Fatma Şahin ailesinin kızı Mehmet Şahinin eşi Menduh, uğur,  Duran, Durmuş, Recep Sadet, Fehime, Sevği kardeşlerin anneleri  Geylani, Ahmet ali, Cevdet, Ali rıza,  merhume Iraz, Nucube, Kıyafet Şahin kardeşlerin kardeşi mehrum Aydemir Yılmaz, Hacı Şahin, Ahmet Kılınc bacanakların kayınvalidesi Rukiye Şahin vefat etmiştir. Kuran-i Kerimi yapraklı mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır taziye icin 0535 651 45 74 uğur şahin 0536 365 42 11 Duran Şahin

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