Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Rıza Karakuş 52 yaşında

Gökçek mahallesinden Hacı Mıstık- Fatma ailesinin oğlu,

Bu haber kez okundu.

Rıza Karakuş 52 yaşında

Gökçek mahallesinden Hacı Mıstık- Fatma ailesinin oğlu, Adnan, Amber Mehmet Karakuş kardeşlerin kardeşi, TKİ’de çalışan Gökhan, sanayi esnafı Ali, Abdullah, Fatoş ve Efe kardeşlerin babaları, merhum Mehmet Bölükbaşı’nın damadı, Milli Eğitim personeli Ragıp Bölükbaşı’nın eniştesi, Derici Rıza Karakuş (Mügo), 1 Kasım 2016 tarihinde vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi Mahallesi Paşalık Camii yanında kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 541 627 54 17 oğlu Gökhan, 0 541 627 60 12 oğlu Ali.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gökhan karakuş 2 ay önce

Aslan babam kıral babam seni ne kadar anlatmaya çalışsam da anlatamam kelimeler kifayetsiz kalır peygamber efendimiz komşun olsun cennetin en güzeli senin olsun kabrin nur dolsun ruhun şad olsun doyamadık sana babam...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
FADIL DERNEK 2 ay önce

MEKANIN CENNET OLSUN İNŞALLAH

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Metin demir 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Aslan yalavaç 2 ay önce

Allah rahmet eylesin çok degerli bir dost bir komşu idi mekanı cennet olsun kederli ailesine Allah yar ve yardım eylesin...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
mevlüt akın 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUM RIZA KARAKUŞA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Fatih Ölker 2 ay önce

Rabbim mekanını cennet eylesin inşAllah değerli komşumuz un

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
halilibrahimsoydan 2 ay önce

ALLAHRahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar

banner27

banner29