Rıza Karakuş 52 yaşında

Gökçek mahallesinden Hacı Mıstık- Fatma ailesinin oğlu, Adnan, Amber Mehmet Karakuş kardeşlerin kardeşi, TKİ’de çalışan Gökhan, sanayi esnafı Ali, Abdullah, Fatoş ve Efe kardeşlerin babaları, merhum Mehmet Bölükbaşı’nın damadı, Milli Eğitim personeli Ragıp Bölükbaşı’nın eniştesi, Derici Rıza Karakuş (Mügo), 1 Kasım 2016 tarihinde vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi Mahallesi Paşalık Camii yanında kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar: 0 541 627 54 17 oğlu Gökhan, 0 541 627 60 12 oğlu Ali.
Aslan babam kıral babam seni ne kadar anlatmaya çalışsam da anlatamam kelimeler kifayetsiz kalır peygamber efendimiz komşun olsun cennetin en güzeli senin olsun kabrin nur dolsun ruhun şad olsun doyamadık sana babam...