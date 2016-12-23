Rıfat Karaahmetlioğlu 64 yaşında

Hatay Reyhanlı ilçesinden olup Afşin Gaziosmanpaşa Mahallesi Huzurevinde ikamet eden Mehmet Ali Karaahmetli'nin oğlu, Rıfat Karaahmetli, 23 Aralık 2016 günü vefat etmiştir.
Cenazesi Hatay Reyhanlı ilçesinde aile mezarlığına defnedilmiştir.
23 Aralık 2016 Cuma 17:35
Hatay Reyhanlı ilçesinden olup Afşin Gaziosmanpaşa Mahallesi Huzurevinde ikamet eden Mehmet Ali Karaahmetli'nin oğlu, Rıfat Karaahmetli, 23 Aralık 2016 günü vefat etmiştir.
Cenazesi Hatay Reyhanlı ilçesinde aile mezarlığına defnedilmiştir.
ALLAH Rahmet eylesin