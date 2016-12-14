Reyhan Çağlar Anma
Reyhan Çağlar Anma
14 Aralık 2016 Çarşamba 10:31
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14 Aralık 2016 Çarşamba 10:31
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Canim teyzem nur icinde yat
Rabbim mekanını cennet eylesin.
ALLAH rahmet eylesin ALLAH sevenlerine sabır versin.
REYHAN HALA ÇOK İYİ BİR İNSANDI YOKLUĞUNU HİSSEDİYORUZ ALLAH MEKANINI CENNET EYLESİN AİLESİNEDE SAĞLIKLI UZUN ÖMÜR VERSİN
Mekanın cennet halacım. Nur içinde yat.
ALLAH rahmet eylesin ALLAH sevenlerine sabır versin.
Elbistanın Sesi
Degerli bir komşu degerli bir teyze degerli bir ablamızdı yüce rabbım gagi gani rahmet eylesin mekanı cennet olur inşAllah...