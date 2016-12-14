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Reyhan Çağlar Anma

Reyhan Çağlar Anma

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Reyhan Çağlar Anma
 
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Aslan yalavaç 4 gün önce

Degerli bir komşu degerli bir teyze degerli bir ablamızdı yüce rabbım gagi gani rahmet eylesin mekanı cennet olur inşAllah...

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Misafir 1 hafta önce

Canim teyzem nur icinde yat

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Mustafa HAS 1 hafta önce

Rabbim mekanını cennet eylesin.

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elbistanlı 1 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin ALLAH sevenlerine sabır versin.

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TURABİ KURT 1 hafta önce

REYHAN HALA ÇOK İYİ BİR İNSANDI YOKLUĞUNU HİSSEDİYORUZ ALLAH MEKANINI CENNET EYLESİN AİLESİNEDE SAĞLIKLI UZUN ÖMÜR VERSİN

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Ahmet HAS 1 hafta önce

Mekanın cennet halacım. Nur içinde yat.

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hakan 1 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin ALLAH sevenlerine sabır versin.



Elbistanın Sesi

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