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Reşit Bekçi 76 yaşında

Reşit Bekçi 76 yaşında

Reşit Bekçi 76 yaşında
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Bekçi kabilesinden Yusuf ve Sultan Bekçi ailesinin oğlu, merhum Hamit, Feyzi, Makbule, Münüre Bekçi kardeşlerin kardeşi, Sultan, Nurhan, Atakan ve Ali Bekçi kardeşlerin babası, Ayhan Karabulut ve Fatih Ergin bacanakların kayınbabası, Mehmet, Mevlüt ve Erol, Bahri, Yusuf ve merhum İlker Bekçi’nin amcası, İsmet ve Can Çam ile Mehme ve Erol Akbalan’ın dayısı emekli öğretmen Reşit Bekçi vefat etmiştir. Cenazesi, 12 Ocak Salı günü öğle namazını müteakip Gariplik Cami’inde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, TOKİ C-5 bloktaki kendi hanesindedir.

Taziye için telefonlar:

0507 457 3971 oğlu Atakan

0530 416 7161 oğlu Ali

0543 604 1151 yeğeni Erol Bekçi.


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