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Reşit Aktaş

Aslen Çatova mahelesinden olup Orhangazi mahallesinde ikamet eden Lokantacı Tahir Aktaş, TKİ personeli Recep Aktaş kardeşlerin kardeşi,

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Reşit Aktaş

Aslen Çatova mahelesinden olup Orhangazi mahallesinde ikamet eden Lokantacı Tahir Aktaş, TKİ personeli Recep Aktaş kardeşlerin kardeşi, Bedir, Saadet, Güldane, Fadime ve Hatice kardeşlerin babası, Musa Mavi, Cengiz Kağıtlı, Cengiz Özkan ve Cuma Ketizmen bacanakların kayınbabası, Reşit Aktaş, 19 Kasım 2016 Cumartesi günü vefat etmiştir.

Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Hocazade Camii’nden alınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.
            Kur’an’ı Orhangazi Mah. Adnan Menderes Bulvarı Yılmaz Otomotiv karşısı Çakıroğlu Market üzerinde okunacaktır.
            Taziye için telefonlar: 0 543 424 32 09 eniştesi Musa, 0 543 825 0471 oğlu Bedir.

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mevlüt akın 1 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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Ahmet Sunğur 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun tüm yakinlarin vali sag olsun

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İbrahim Gövcecik 1 ay önce

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet ol sun. Allah, Aktaş ailesine sabırlar versin. İbrahim Gövcecik, Hollanda

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Bahittin Saykın Almanya 1 ay önce

Rabbim rahmetini esirgemesin, mekanın cennet olsun, yakınlarının başısağolsun.

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Sait anteplioglu 1 ay önce

Rabbim rahmet eylesin

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ismet gürünlüoğlu 1 ay önce

Allah rahmet eylesin.

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Menderes YÜCEL 1 ay önce

Merhuma Allahtan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim.

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Ahmet Sarıçiçek 1 ay önce

Allah rahmet eylesin , mekanı cennet olsun.Allah sabırlar versin.

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