Aslen Çatova mahelesinden olup Orhangazi mahallesinde ikamet eden Lokantacı Tahir Aktaş, TKİ personeli Recep Aktaş kardeşlerin kardeşi, Bedir, Saadet, Güldane, Fadime ve Hatice kardeşlerin babası, Musa Mavi, Cengiz Kağıtlı, Cengiz Özkan ve Cuma Ketizmen bacanakların kayınbabası, Reşit Aktaş, 19 Kasım 2016 Cumartesi günü vefat etmiştir.
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Hocazade Camii’nden alınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an’ı Orhangazi Mah. Adnan Menderes Bulvarı Yılmaz Otomotiv karşısı Çakıroğlu Market üzerinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar: 0 543 424 32 09 eniştesi Musa, 0 543 825 0471 oğlu Bedir.
ALLAH rahmet eylesin