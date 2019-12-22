Remziye Taşar 66 yaşında

Kızılcaoba Mahallesinden Durmuş ve Fatma Taşar ailesinin gelini, Kamışçık mahallesinden Şefik ve Hayriye Kazan ailesinin kızı, Mehmet Taşar’ın eşi, DurmuşTaşar ve Fatma Cengizler kardeşlerin anneleri, Zübeyde Alagöz, Nazlı Soysal, Menduha Batmaz, Tebernuş Kazan’ın kızkardeşi, merhum Hüseyin, Erdal, Özkan ve İsmail Taşar kardeşlerin yengeleri, Barış Cengizler’in kayın validesi Remziye Taşar vefat etmiştir.
Cenazesi 23 Aralık Pazartesi günü öğle namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mahallesi Pınarbaşı Caddesi Pancar Kooperatifi yanı Kardelen Apartmanında okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 536 608 58 69 oğlu Durmuş,
0 537 698 00 87 kardeşi Tebernuş