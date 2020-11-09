Kızılcaoba mahallesinden Halıtlar kabilesinden Mehmet Nimet ve Hatice Yener'in kızı, İmamlar kabilesinden Nakşi Güner'in Eşi, Sezgin Dal, Semet, Faruk, Fatih, Hakan Güner, Serpil Karpınar'ın anneleri merhum Halil Dal, Ahmet Karpınar'ın kayınvalideleri ve Gökhan Dal'ın anneanesi Remziye Güner vefat etmiştir. Cenazesi 10/11/2020 Salı öğlen namazına müteakip Ulu camiden Kaldırılıp Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i kendi hanesinde okunacaktır. Taziye için Telefonlar: Oğlu Faruk Güner:05434822960 Oğlu:Semet Güner:05532752135 oğlu Fatih Güner:05072268517 Oğlu Hakan Güner:05333724171 Torunu Gökhan Dal:05079310670
Remziye Güner 83 yaşında
09 Kasım 2020 Pazartesi 17:25
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Anahtar Kelimeler:Remziye Güner 83 Yaşında
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