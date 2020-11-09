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Remziye Güner 83 yaşında

Remziye Güner 83 yaşında
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 Kızılcaoba mahallesinden Halıtlar kabilesinden Mehmet Nimet ve Hatice Yener'in kızı, İmamlar kabilesinden Nakşi Güner'in Eşi, Sezgin Dal, Semet, Faruk, Fatih, Hakan Güner, Serpil Karpınar'ın anneleri merhum Halil Dal, Ahmet Karpınar'ın kayınvalideleri ve Gökhan Dal'ın anneanesi Remziye Güner vefat etmiştir. Cenazesi 10/11/2020 Salı öğlen namazına müteakip Ulu camiden Kaldırılıp Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i kendi hanesinde okunacaktır.                         Taziye için Telefonlar:                                        Oğlu Faruk Güner:05434822960            Oğlu:Semet Güner:05532752135                        oğlu Fatih  Güner:05072268517                        Oğlu Hakan Güner:05333724171                 Torunu Gökhan Dal:05079310670


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Remziye Güner 83 Yaşında
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