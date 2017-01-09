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Remzi Uluer 60 yaşında

Ceyhan mahallesinden merhum Fahri Uluer ( Fako Dayı), merhume Münevver Uluer ailesinin oğlu

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Remzi Uluer 60 yaşında

Ceyhan mahallesinden merhum Fahri Uluer ( Fako Dayı), merhume Münevver Uluer ailesinin oğlu, Deniz ve Fahri Güney Uluer kardeşlerin babası, Hacı, Memet, Arif, Sefer, Refik ve Cemgil Uluer kardeşlerin kardeşi, emekli öğretmen Remzi Uluer, ikamet ettiği Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 06.01.2017 Cuma günü vefat etmiştir.

Cenazesi 08.01.2017 tarihinde Bandırma ilçesi kabristanına defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Bandırma’da kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 532 294 51 61 kardeşi Memet,

0 543 685 84 48 kızı Deniz,

0 554 290 88 03 oğlu Fahri.

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