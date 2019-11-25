Remzi Doğan 87 yaşında, Remzi Doğan 87 yaşında,

Kızılcaoba mahallesi Şuracılar kabilesinden merhum Hanife ve Ömer Doğan ailesinin oğlu, merhum Şefika Doğan'ın eşi, Öğretmen Esat, Zeki,Asuman ve Ahmet Doğan kardeşlerin babası, Ömer Çağrı, Çağatay,Sina ve Alp Doğan'ın büyük babaları, Remzi Doğan vefat etmiştir.

Cenazesi 26 Kasım 2019 Salı günü öğle namazına müteakip Ulu Camiinde kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Pınarbaşı Caddesi Akat Sokak (Kent Park yanı) kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 544 441 76 21 oğlu Esat

0 531 920 32 87 oğlu Zeki

0 535 845 59 58 oğlu Ahmet