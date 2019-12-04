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Recep Yazıcıoğlu 61 yaşında

Recep Yazıcıoğlu 61 yaşında

Recep Yazıcıoğlu 61 yaşında
 

Darende Yenice Şuğul Mahallesi’nden Mustafa Yazıcıoğlu’nun  torunu, Sırrı Yazıcıoğlu’nun oğlu, Reşit Yazıcıoğlu’nun kardeşi, Altıncı Mehmet Yazıcıoğlu’nun yeğeni, Mustafa Yusuf  Yazıcıoğlu’nun amcasının oğlu, Recep Yazıcıoğlu vefat etmiştir  Cenazesi  5 Aralık 2019 Perşembe Günü Öğle Namazına mütakip Ulu Caminde Kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defin olacaktır. Kuranı Güneşli Camii yanında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için tel:  Amcası Mehmet 05435021435

 Kardeşi Reşit 0532 333 35 35 

Amcasının Oğlu Mustafa 0532 250 88 96


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Abdurrahman 24 saat önce

Allah rahmet eylesin.Rabbim yakınlarına sabırlar versin.

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Muharrem Gulbay. 24 saat önce

Merhuma Allahtan rahmet dilerim mekanı cennet olsun yakınlarına sabırlar dilerim Allahım taksiratını affetsin amin

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Ahmet kara 24 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun

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Cuma Yüksel 24 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun güzel kardeşim benim kabrinde nuricinde yatsın

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Hikmet Bodovoglu 24 saat önce

Merhume Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim.

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Hikmet Türkmen 24 saat önce

Allah rahmet eylesin.Yakınları ve tüm sevenlerinin başı sağolsun.

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Haci ünal 23 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun.

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Nevzat Balaban 23 saat önce

Başınız sağ olsun Allah rahmet eylesin çocuklarına yakınlarına Allah sabırlar versin

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