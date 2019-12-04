Recep Yazıcıoğlu 61 yaşında

Darende Yenice Şuğul Mahallesi’nden Mustafa Yazıcıoğlu’nun torunu, Sırrı Yazıcıoğlu’nun oğlu, Reşit Yazıcıoğlu’nun kardeşi, Altıncı Mehmet Yazıcıoğlu’nun yeğeni, Mustafa Yusuf Yazıcıoğlu’nun amcasının oğlu, Recep Yazıcıoğlu vefat etmiştir Cenazesi 5 Aralık 2019 Perşembe Günü Öğle Namazına mütakip Ulu Caminde Kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defin olacaktır. Kuranı Güneşli Camii yanında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için tel: Amcası Mehmet 05435021435
Kardeşi Reşit 0532 333 35 35
Amcasının Oğlu Mustafa 0532 250 88 96
Allah rahmet eylesin.Rabbim yakınlarına sabırlar versin.