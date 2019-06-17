Recep Demirel 74 yaşında,

Merhum Ayşe ve Ali Demirel ailesinin oğlu, merhum Münevver, İhsan ve Ali kardeşlerin kardeşi, Hilal Demirel'in eşi, Nazlı, Makbule, H.Ahmet, Hüsniye ve Medine kardeşlerin kardeşi, Ali, Mine, Belma ve Betül kardeşlerin babası, Recep Demirel 15.Haziran 2019 günü vefat etmiştir.
Cenazesi Adana Camiinde cenaze namazı kılınarak Adana mezarlığına defnedilmiştir.
Kur'an-ı Kerim'i Adana Sümer Mahallesi K.Evren Bulvarı Delibalta Sitesinde kendi hanesinde okunmuştur.
Taziye için telefonlar :
0 530 426 73 63 Ali Demirel
0 507 707 47 01 H.Ahmet Götürler