Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Recep Demirel 74 yaşında,

Recep Demirel 74 yaşında,

Recep Demirel 74 yaşında,

Merhum Ayşe ve Ali Demirel ailesinin oğlu, merhum Münevver, İhsan ve  Ali kardeşlerin kardeşi, Hilal Demirel'in eşi, Nazlı, Makbule, H.Ahmet, Hüsniye ve Medine kardeşlerin kardeşi, Ali, Mine, Belma ve Betül kardeşlerin babası, Recep Demirel 15.Haziran 2019 günü vefat etmiştir.

Cenazesi Adana Camiinde cenaze namazı kılınarak Adana mezarlığına defnedilmiştir.

Kur'an-ı Kerim'i Adana Sümer Mahallesi K.Evren Bulvarı Delibalta Sitesinde kendi hanesinde okunmuştur.

Taziye için telefonlar :

0 530 426 73 63  Ali Demirel

0 507 707 47 01 H.Ahmet Götürler


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner119