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Recep Dal 50 yaşında

Recep Dal 50 yaşında
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Akveren mahallesinden merhum Mehmet ve Melek Dal’ın oğlu; İsmail, Fadime, Mukadder, Ayten Ayşe, Hikmet kardeşlerin kardeşi Fahri Ergen, Yahya Kırlangıç, Mustafa Köleli, Fatih Güzel ve Ahmet Dal’ın kaynı Kübra, Gülsüm, Melek Dal’ın babaları, Fatih Kaya ve Abdurrahman Yalçın’ın Kayınbabaları Recep Dal vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazına müteakip ulu Camiden alınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Güneşli mahallesi tepebaşı caddesi nilüfer sokakta kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonları:
Mustafa Köleli 0542 810 83 05
Fatih Güzelöz 0545 521 65 24
Fahri Ergen 0542 741 20 08


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Recep Dal 50 Yaşında
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Palancı 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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lokantacı kadir akdaş ankara 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah dal ailesine sevenlerine başsaglıgı ve sabırlar dilerim

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MAVİ KÖŞK Memet 4 hafta önce

MEKÂNIN CENNET OLSUN İNŞAALLAH DAYI

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mustafa DAL 4 hafta önce

''İYİ İNSANLAR İYİ, ATLARA BİNİP GİTTİLER'' BİLİYOR VE İNANIYORUZ Kİ YERİN CENNET,ASLAN YÜREKLİ GÜZEL İNSAN MEKANIN CENNET OLSUN RUHUN SAD OLSUN.

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Mevlüt ÇANAK 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin.Kalanlarının başı sağolsun!

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DERVİŞ DOĞAN 4 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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M.Korkmaz 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tüm aile ve dostların başı sağolsun. Balıkesir

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Faruk aslan 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesinin yakınlarının ve sevenlerinin başı soğolsun Malatya cezaevi Faruk aslan

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