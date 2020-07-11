Recep Dal 50 yaşında

Akveren mahallesinden merhum Mehmet ve Melek Dal’ın oğlu; İsmail, Fadime, Mukadder, Ayten Ayşe, Hikmet kardeşlerin kardeşi Fahri Ergen, Yahya Kırlangıç, Mustafa Köleli, Fatih Güzel ve Ahmet Dal’ın kaynı Kübra, Gülsüm, Melek Dal’ın babaları, Fatih Kaya ve Abdurrahman Yalçın’ın Kayınbabaları Recep Dal vefat etmiştir.

Cenazesi öğle namazına müteakip ulu Camiden alınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Güneşli mahallesi tepebaşı caddesi nilüfer sokakta kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonları:

Mustafa Köleli 0542 810 83 05

Fatih Güzelöz 0545 521 65 24

Fahri Ergen 0542 741 20 08



