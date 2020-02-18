Recep Ateş 79 yaşında

Çiçek köyünden Mahmudlar’dan Ali ve Elif Erdem’in damadı Hatice Ateş’in eşi; Kamilay, Nuray, Şenay, Sevilay, Tuncay, Elifay, Aliay Ateş’in babaları Şefik erdem, Mehmet ve Kubilay Çıkın, Bülent Erdem, Özkan, Ömer Özler Türk’ün eniştesi Samsun doğumlu Emekli Başçavuş Recep Ateş vefat etmiştir.
Cenazesi 19 Şubat 2020 Çarşamba Günü Çiçek Köyü Merkez Camiinde Öğle Namazına Müteakip Namazı Kılınarak Çiçek’ te Aile Mezarlığına Defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mah. Osmanlı Cad. Mahaçlar Sok. Kendi Hanesinde Okunacaktır.
Taziye Telefonları:
Aliay Ateş 0544 766 84 75
Kamilay Ateş 0536 779 06 84
Tuncay Ateş 0533 772 50 16