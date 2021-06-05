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Raziye Dağtekin 84 yaşında

Raziye Dağtekin 84 yaşında
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Darendeli Abdullah ve Nazife Alemdemir ailesinin kızı;  merhum helvacı Hakkı Dağtekin’in eşi, Emin, Hasan, Ali Dağtekin ve Emine Olgun, noter Başkatibesi Hülya Karagenç kardeşlerin annesi, Sefa Olgun ve Sadi Karagenç ' in  kayınvalidesi, belediye personeli Cemali Olgun, fizyoterapist İlkçağ ve Hacı Osman Karagenç’in anneannesi, polis memuru Kemal, Cezaevi personeli İsmail Dağtekin’in babaanneleri  Raziye Dağtekin vefat etmiştir. Cenazesi  5 Haziran 2021 Cumartesi günü öğle namazından sonra Hocazade camiinde namazı  kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Pınarbaşı Cad. Pancar Kooperatifi civarı Miraç apartmanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonları:

Oğlu Hasan 0543 813 73 76

Oğlu Ali 0542 656 24 70

Sefa Olgun 0544 349 20 50

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Raziye Dağtekin 84 Yaşında
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