Raziye Dağtekin 84 yaşında

Darendeli Abdullah ve Nazife Alemdemir ailesinin kızı; merhum helvacı Hakkı Dağtekin’in eşi, Emin, Hasan, Ali Dağtekin ve Emine Olgun, noter Başkatibesi Hülya Karagenç kardeşlerin annesi, Sefa Olgun ve Sadi Karagenç ' in kayınvalidesi, belediye personeli Cemali Olgun, fizyoterapist İlkçağ ve Hacı Osman Karagenç’in anneannesi, polis memuru Kemal, Cezaevi personeli İsmail Dağtekin’in babaanneleri Raziye Dağtekin vefat etmiştir. Cenazesi 5 Haziran 2021 Cumartesi günü öğle namazından sonra Hocazade camiinde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Pınarbaşı Cad. Pancar Kooperatifi civarı Miraç apartmanı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonları:
Oğlu Hasan 0543 813 73 76
Oğlu Ali 0542 656 24 70
Sefa Olgun 0544 349 20 50