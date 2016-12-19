Raziye Aktaş 86 yaşında

Gökçeören mahallesinden Mustafa Aktaş'ın eşi, Recep Güngör'ün kızı, Hanifi, Hacı Havva ve Habibe Aktaş kardeşlerin annesi, Elbistan Belediyesinden emekli Fahri Erkan ve Ramazan Aktaş'ın kayınvalidesi, 13 torun ninesi, Raziye Aktaş, 11 Aralık 2016 pazar günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Çiçek Mahallesi Alpaslan Türkeş sokakta kendi hanesinde okunmuştur.
Taziye için telefon:
0 505 358 64 99 Fahri Erkan.
Iraz bacının Rabbim mekanını cennet eylesin. Çok değerli sessiz sakin biriydi.mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağ olsun