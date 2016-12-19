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Raziye Aktaş 86 yaşında

Gökçeören mahallesinden Mustafa Aktaş'ın eşi

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Raziye Aktaş 86 yaşında

Gökçeören mahallesinden Mustafa Aktaş'ın eşi, Recep Güngör'ün kızı,  Hanifi, Hacı Havva ve Habibe Aktaş kardeşlerin annesi, Elbistan Belediyesinden emekli Fahri Erkan ve Ramazan Aktaş'ın kayınvalidesi, 13 torun ninesi, Raziye Aktaş, 11 Aralık 2016 pazar günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Çiçek Mahallesi Alpaslan Türkeş sokakta kendi hanesinde okunmuştur.

Taziye için telefon:

0 505 358 64 99 Fahri Erkan.

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Fatih ÖLKER 3 gün önce

Iraz bacının Rabbim mekanını cennet eylesin. Çok değerli sessiz sakin biriydi.mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağ olsun

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Necmettin DEMİR 3 gün önce

Güzeller güzeli tertemiz kalpli insan, sende mi gidiyorsun . RABBİM,seni cennetinin en güzel yerine, RESULÜNE komsu eylesin İNSALLAH

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ÜNAL BİNBUGA/İSTANBUL 3 gün önce

CENABI ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLUR İNSALLAH TÜM AKTAS AİLESİNİN BASI SAGOLSUN

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Fadıl 3 gün önce

Allah mekanını cennet eylesin. Melek gibi bir insandı.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 3 gün önce

ölüm her insana gelecek ummadığı bir anda imanımızı kuvvetli tutalım edelim hep Allaha dua yaşanmış güzel günlerin hatırına ölümü unutmayalım açıyı paylaşalım hepinizin .Başı sağ olsun.

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Hacı Durdu CEHİZ 3 gün önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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aktas 2 gün önce

Rabbim mekanını cennet etsin çok değerli bi buyugumuz du incimedik bi kere olsun dilerim rabbim de seni incitmesin..

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