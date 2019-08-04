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Raşit Dere 60 yaşında

Raşit Dere 60 yaşında

Raşit Dere 60 yaşında
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 Izgın Mahallesi'nden merhum  Hacı şerif ve merhume Ayşe Deren'in oğlu Cemile Deren'in eşi Hikmet, Mustafa, Ayşe, ve Reyhan Dere kardeşlerin babaları Merhum Nurettin, Merhum Yunus,  İsa ve Hayrullah DERE  kardeşlerin kardeşi  Merhum Abdulmuttalip DERE nin yeğeni Emekli İmam Mehmet Kurt, Hacı Kurt, Zişan Kurt ve Kıyan Kurt kardeşlerin Eniştesi Raşit (Şit) Dere Vefat etmiştir cenazesi bu gün İkindi namazına müteakip Ulu Camiinde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecek tir  Kuran ve taziyesi  Esentepe mah  Temizler Market arkası kendi hanesinde okunacaktır.

Yerel Manşetler
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Osman OTLUTEPE 3 hafta önce

Değerli kardeşime Allah rahmet eylesin ailesine sabir versin.

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Sait anteplioglu 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Bilal sönmez 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin başı sağolsun

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Müslüm Arslan 3 hafta önce

Allah rahmet etsin,mekanı cennet olsun

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Ali Akarsu 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Hüseyin önat 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun

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burhan zehra yeter 3 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanin cennet olsun güzel insan yakinlarinin başı sagolsun ALLAH sabırlar versin inşaalah

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