Raşit Dere 60 yaşında

Izgın Mahallesi'nden merhum Hacı şerif ve merhume Ayşe Deren'in oğlu Cemile Deren'in eşi Hikmet, Mustafa, Ayşe, ve Reyhan Dere kardeşlerin babaları Merhum Nurettin, Merhum Yunus, İsa ve Hayrullah DERE kardeşlerin kardeşi Merhum Abdulmuttalip DERE nin yeğeni Emekli İmam Mehmet Kurt, Hacı Kurt, Zişan Kurt ve Kıyan Kurt kardeşlerin Eniştesi Raşit (Şit) Dere Vefat etmiştir cenazesi bu gün İkindi namazına müteakip Ulu Camiinde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecek tir Kuran ve taziyesi Esentepe mah Temizler Market arkası kendi hanesinde okunacaktır.