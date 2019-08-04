Raşit Dere 60 yaşında
Raşit Dere 60 yaşında
04 Ağustos 2019 Pazar 10:18
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin başı sağolsun
Allah rahmet etsin,mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun
ALLAH rahmet eylesin mekanin cennet olsun güzel insan yakinlarinin başı sagolsun ALLAH sabırlar versin inşaalah
Değerli kardeşime Allah rahmet eylesin ailesine sabir versin.