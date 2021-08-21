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Ramazan Yemiş 60 yaşında

Ramazan Yemiş 60 yaşında

Ramazan Yemiş 60 yaşında
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Büyükyapalak Mahallesi'nden Osman ve Gövher Yemiş ailesinin oğlu, Yusuf, Nurettin, Muhittin ve Nizamettin Yemiş kardeşlerin kardeşi, Yunus, Zahittin, Ahmet ve Emrullah kardeşlerin babası Ramazan Yemiş vefat etmiştir. Cenazesi, 22 Ağustos Pazar günü öğle namazına müteakip Büyükyapalak Mahallesi'nde defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i, Büyükyapalak Mahallesi'nde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0541 357 8110 oğlu Yunus.

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