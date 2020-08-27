Söğütlü Mahallesi’nden Aşir Yapıcı’nın oğlu, Hürü Yapıcı’nın eşi, Durmuş Ali, Hüseyin, Hacı, ve Piribey’ in kardeşi, Bediha, Refika, Canan, Reyhan, Döne, Hatice ve Ahmet kardeşlerin babası Ramazan Yapıcı(72) vefat etmiştir. Cenazesi 28 Ağustos Cuma günü Cuma Namazına müteakip Söğütlü Mahallesi Yeni Cami’den kaldırılacaktır.
Taziye için tel:
0 543 2583738 Piribey Yapıcı
0544 815 81 37 İbrahim Nergiz
0542 844 41 43 Damadı Ergün Yıldız
0535 380 17 47 Mahmut Küpeli
0531 816 93 45 Hulusi yapıcı
Taziye için tel:
0 543 2583738 Piribey Yapıcı
0544 815 81 37 İbrahim Nergiz
0542 844 41 43 Damadı Ergün Yıldız
0535 380 17 47 Mahmut Küpeli
0531 816 93 45 Hulusi yapıcı
ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim