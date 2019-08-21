Karaelbistan Mahallesinden Durdu Mehmet Söğütlü’nün oğlu, Gülay Söğütlü’nün eşi, Durdu Mehmet, Pakize, Bünyamin, Şule, Sultan, Yusuf kardeşlerin babası, merhum Recep Söğütlü’nün kardeşi, Durdu Mehmet, Fuat, Resul, Mustafa, İbrahim Söğütlü’nün amcası, Cafer, Mahmut, İsrafil ve Cebrail Alpay ile Fadime Ekici ve Kezban Akıl kardeşlerin dayısı Ramazan Söğütlü vefat etmiştir. Cenazesi, ikindi namazına müteakip Karaelbistan’da defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Karaelbistan Mahallesi mekan suyunun üst tarafında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon: 0545 658 4646 yeğeni Mahmut Alpay
Ramazan Söğütlü 60 yaşında
Ramazan Söğütlü 60 yaşında
21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:13
Karaelbistan Mahallesinden Durdu Mehmet Söğütlü’nün oğlu, Gülay Söğütlü’nün eşi, Durdu Mehmet, Pakize, Bünyamin, Şule, Sultan, Yusuf kardeşlerin babası, merhum Recep Söğütlü’nün kardeşi, Durdu Mehmet, Fuat, Resul, Mustafa, İbrahim Söğütlü’nün amcası, Cafer, Mahmut, İsrafil ve Cebrail Alpay ile Fadime Ekici ve Kezban Akıl kardeşlerin dayısı Ramazan Söğütlü vefat etmiştir. Cenazesi, ikindi namazına müteakip Karaelbistan’da defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Karaelbistan Mahallesi mekan suyunun üst tarafında kendi hanesinde okunacaktır.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH YAKINLARININ BAŞI SAĞOLSUN
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun.
Allah rahmet eylesin yakınlarına baş sağlığı dilerim
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun