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Ramazan Söğütlü 60 yaşında

Ramazan Söğütlü 60 yaşında

Ramazan Söğütlü 60 yaşında
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Karaelbistan Mahallesinden Durdu Mehmet Söğütlü’nün oğlu, Gülay Söğütlü’nün eşi, Durdu Mehmet, Pakize, Bünyamin, Şule, Sultan, Yusuf kardeşlerin babası, merhum Recep Söğütlü’nün kardeşi, Durdu Mehmet, Fuat, Resul, Mustafa, İbrahim Söğütlü’nün amcası, Cafer, Mahmut, İsrafil ve Cebrail Alpay ile Fadime Ekici ve Kezban Akıl kardeşlerin dayısı Ramazan Söğütlü vefat etmiştir. Cenazesi, ikindi namazına müteakip Karaelbistan’da defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Karaelbistan Mahallesi mekan suyunun üst tarafında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon: 0545 658 4646 yeğeni Mahmut Alpay

 


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Ömer Faruk özkan 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Adem kancı 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 gün önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Hacı Durdu CEHİZ 2 gün önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Mustafa coşkun 2 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH YAKINLARININ BAŞI SAĞOLSUN

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Sait Anteplioğlu7 2 gün önce

Allah rahmet eylesin

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HÜSEYİN ÖNAT 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun.

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Kübra coskun 2 gün önce

Allah rahmet eylesin yakınlarına baş sağlığı dilerim

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