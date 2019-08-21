Ramazan Söğütlü 60 yaşında

Karaelbistan Mahallesinden Durdu Mehmet Söğütlü’nün oğlu, Gülay Söğütlü’nün eşi, Durdu Mehmet, Pakize, Bünyamin, Şule, Sultan, Yusuf kardeşlerin babası, merhum Recep Söğütlü’nün kardeşi, Durdu Mehmet, Fuat, Resul, Mustafa, İbrahim Söğütlü’nün amcası, Cafer, Mahmut, İsrafil ve Cebrail Alpay ile Fadime Ekici ve Kezban Akıl kardeşlerin dayısı Ramazan Söğütlü vefat etmiştir. Cenazesi, ikindi namazına müteakip Karaelbistan’da defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Karaelbistan Mahallesi mekan suyunun üst tarafında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon: 0545 658 4646 yeğeni Mahmut Alpay