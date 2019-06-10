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Ramazan Kuş 89 yaşında

Ramazan Kuş 89 yaşında

Ramazan Kuş 89 yaşında

Pınarbaşı Mahallesi’nden merhum Bektaş Kuş’un oğlu, Meryem Kuş’un eşi, Hasan, Cemil, Ali, Pakize ve Ayşe kardeşlerin babası, Mehmet Mustafa ve Hacı Mustafa Kuş kardeşlerin abisi Ramazan Kuş vefat etmiştir.
Cenazesi, 11 Haziran 2019 Salı günü öğle namazını müteakiben Pınarbaşı Camiinde kılınarak, Pınarbaşı (Türkköyü) Mezarlığına defnolunacaktır.
Kur’an-ı Kerim’i, Kızılcaoba Mahallesi Anadolu Lisesi yanı A101 Market arkası oğlu Cemil Kuş’un evinde okunacaktır.
Taziye için tel:
Oğlu Cemil Kuş 0 507 609 46 97
Oğlu Hasan Kuş 0 507 573 63 12
Kardeşi Mehmet Mustafa Kuş 0 542 239 30 69
Kardeşi Hacı Mustafa Kuş 0 536 315 08 69


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murat 3 saat önce

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

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Hüseyin önat 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

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